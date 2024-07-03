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Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya - Türkiye maçında gol sevinci nedeniyle soruşturma açılan Merih Demiral için açıklamada bulundu. | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 16:53 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 16:55
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya maçında bozkurt sevinci yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından açılan disiplin soruşturmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve "bozkurt" işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz.

Bakan Bak'tan Merih Demiral paylaşımı! Devamını Oku BUNU DA OKU

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