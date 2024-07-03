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Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli futbolcu Merih Demiral için destek paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA'nın hakkında disiplin soruşturması açtığı milli futbolcu Merih Demiral'a sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaptı. | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 15:09 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 15:10
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Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli futbolcu Merih Demiral için destek paylaşımı

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini kaydeden ve gol sevincinde bozkurt işareti yapan Merih Demiral ile ilgili "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" soruşturma açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da olayın ardından Merih Demiral'a sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu. Bakan Bak, Merih'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notunu düştü.

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