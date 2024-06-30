İspanya 4-1 Gürcistan MAÇ SONUCU - ÖZET | İspanya Gürcistan EURO 2024 maç özeti izle

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaştı.
Karşılaşmayı 4-1 kazanan İspanya adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanya'da sahneye 39. dakikada Rodri, 51. dakikada Fabian Ruiz 75. dakikada Nico Williams ve 83. dakikada Dani Olmo çıktı.
Gürcistan'ın golünü ise 18. dakikada Robin Le Normand (K.K.) kaydetti.
İspanya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️GOL! Gürcistan ilk kez geldi golü buldu! Le Normand kendi kalesine topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/XGKebzJneE— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024
⚽GOL! Rodri sahnede! İspanya beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/rzJZAczrqi— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024
🇪🇸⚽️GOL! Fabian Ruiz arka direkte bomboş! İspanya geriden geldi öne geçti! pic.twitter.com/pyTI8XUkuy— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024
🇪🇸⚽️GOL! Nico Williams! Önce çalım sonra harika bitiriş! İspanya rahatlıyor! pic.twitter.com/HJXU8w08WS— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024
🇪🇸⚽GOL! Bir gol de Dani Olmo'dan! İspanya farka gidiyor! pic.twitter.com/X0j0nAikxt— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024