Haberler Haberler İspanya 4-1 Gürcistan MAÇ SONUCU - ÖZET | İspanya Gürcistan EURO 2024 maç özeti izle

İspanya 4-1 Gürcistan MAÇ SONUCU - ÖZET | İspanya Gürcistan EURO 2024 maç özeti izle

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1 kazanan İspanya, çeyrek finale adını yazdırdı. İspanya'ya turu getiren golleri Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams ve Dani Olmo kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 21:52 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 23:55
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İspanya 4-1 Gürcistan MAÇ SONUCU - ÖZET | İspanya Gürcistan EURO 2024 maç özeti izle

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaştı.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan İspanya adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanya'da sahneye 39. dakikada Rodri, 51. dakikada Fabian Ruiz 75. dakikada Nico Williams ve 83. dakikada Dani Olmo çıktı.

Gürcistan'ın golünü ise 18. dakikada Robin Le Normand (K.K.) kaydetti.

İspanya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.

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