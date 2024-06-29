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İsviçre 2-0 İtalya MAÇ SONUCU - ÖZET (İsviçre - İtalya EURO 2024 maç özeti izle)

EURO 2024'te heyecan son 16 maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunun ilk mücadelesinde İsviçre ile İtalya kozlarını paylaştı Kritik müsabakayı 2-0 kazanan İsviçre, çeyrek finale adını yazdırdı. İsviçre'ye turu getiren golleri Freuler Vargas kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 20:53
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İsviçre 2-0 İtalya MAÇ SONUCU - ÖZET (İsviçre - İtalya EURO 2024 maç özeti izle)

İsviçre ile İtalya, EURO 2024 son 16 turunda kozlarını paylaştı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı.

Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan İsviçre, çeyrek finale yükselen taraf oldu. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Freuler ve 46. dakikada Vargas attı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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