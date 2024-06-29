İsviçre 2-0 İtalya MAÇ SONUCU - ÖZET (İsviçre - İtalya EURO 2024 maç özeti izle)

İsviçre ile İtalya, EURO 2024 son 16 turunda kozlarını paylaştı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı.
Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan İsviçre, çeyrek finale yükselen taraf oldu. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Freuler ve 46. dakikada Vargas attı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
🏆⚽️ GOL | Vargas çevirdi, ceza sahasına sızan Freuler iyi bitirdi! İsviçre dengeyi bozdu... pic.twitter.com/8Ws9lwPB1P
— TRT Spor (@trtspor) June 29, 2024
🏆⚽️ GOL | Vargas'tan enfes bir gol! Uzak köşeye muazzam vurdu! Donnarumma çaresiz... pic.twitter.com/wswWITA8EH— TRT Spor (@trtspor) June 29, 2024