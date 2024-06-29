Haberler Haberler A Milli Futbol Takımı Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürdü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 18:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Futbol Takımı Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte dünkü idmanda tedbir amaçlı yer almayan Hakan Çalhanoğlu ve Mert Günok bugün takımla çalıştı. Arka adalesinde zorlanma olan Samet Akaydın ise bugün yapılan idmanda da yer almadı.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

G.Saray'a Uruguaylı orta saha!
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan bir bomba daha! Rafa Silva ve Di Maria sonrası...
Peş peşe orman yangınları: İzmir, Aydın, Çanakkale... | O bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi
G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi...
Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsviçre çeyrek finale yükseldi!
Ahmetcan ve Bertuğ'dan Avusturya sözleri!
Sultangazi su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (29 Haziran)
Pendiksu kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (29 Haziran)
109. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu 19:34
G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... 18:34
Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! 18:14
Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! 17:19
Kocaelispor'dan sağ bek takviyesi! Kocaelispor'dan sağ bek takviyesi! 17:05
Chelsea'ye 18'lik yıldız adayı! 6 yıllık imza... Chelsea'ye 18'lik yıldız adayı! 6 yıllık imza... 16:21
Daha Eski
Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? 15:25
Avusturya'ya Verstappen damgası! Avusturya'ya Verstappen damgası! 15:24
Kanada - Şili maçı ne zaman? Kanada - Şili maçı ne zaman? 15:22
Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America 15:19
Oğuzhan Özyakup'tan transfer açıklaması! Oğuzhan Özyakup'tan transfer açıklaması! 15:03
Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... 14:24