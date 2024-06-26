Haberler Haberler Çekya Türkiye maçı CANLI İZLE | EURO 2024 Türkiye - Çekya maçı şifresiz canlı yayın

Çekya Türkiye maçı CANLI İZLE | EURO 2024 Türkiye - Çekya maçı şifresiz canlı yayın

EURO 2024 F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Hamburg'daki kritik mücadeleyi Rumen hakem İstvan Kovacs düdük çalıyor. Montella yönetimindeki milliler, zorlu maçta galip gelerek grubu 2. sırada tamamlamak istiyor. Çekya - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 22:50 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 22:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çekya Türkiye maçı CANLI İZLE | EURO 2024 Türkiye - Çekya maçı şifresiz canlı yayın

A Milli Takımımız, F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Kovacs yönetiyor. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen, sonrasında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, 3 puanla ikinci sırada bulunduğundan son 16'ya çıkmak için bu maçta 1 puan alması yeterli olacak. Abdülkerim'in sarı kart cezasından dolayı forma giyemediği karşılaşmada Orkun ve Mert de sakatlık sebebiyle yer alamıyor.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Samet Akaydın, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper.

Çekya - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - TIKLA

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çekya - Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALIYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak olan Türkiye, kazanması halinde gruptan çıkacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetiyor. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yapıyor. VAR'da ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oturuyor.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

EURO 2024 gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükseliyor. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali merak ediliyor. Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları beklenecek.

TÜRKİYE'DE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray formasıyla 2 sezondur harika performans gösteren Abdülkerim Bardakcı, Gürcistan ve Çekya maçının ardından sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bardakcı'nın yanı sıra ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan kaleci Mert de maçta forma giyemeyecek. Takımla çalışan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer alacak. Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.

EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

  1. Portekiz 6 puan

  2. TÜRKİYE 3 PUAN

  3. Çekya - 1 puan

  4. Gürcistan 1 puan

Vakıf Katılım
Gürcistan - Portekiz maçı CANLI
DİĞER
Cemiyet dünyasını sarsan olayda yeni gelişme! Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı hakkında iddianame hazırlandı
EURO 2024: Türkiye - Çekya | CANLI
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması!
Çekya - Türkiye maçında kırmızı kart kararı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maçta kader anı! Mert Günok geçit vermedi
Çekya - Türkiye maçında kırmızı kart kararı!
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Haziran)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular 21:16
F.Bahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor! 20:57
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 20:47
Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı 19:13
Gençlerbirliği'nden orta saha takviyesi! Gençlerbirliği'nden orta saha takviyesi! 18:12
Şampiyon F.Bahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı Şampiyon F.Bahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı 18:01
Daha Eski
Türk Telekom'a Yunan forvet! Transfer açıklandı Türk Telekom'a Yunan forvet! Transfer açıklandı 17:57
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı 17:47
F.Bahçe'den o isme Alex kancası! F.Bahçe'den o isme Alex kancası! 16:48
"Bu çocuklar bizim çocuklarımız!" "Bu çocuklar bizim çocuklarımız!" 16:23
Bodrum FK genç yeteneği açıkladı! Bodrum FK genç yeteneği açıkladı! 16:19
İngiliz devinden Arda Güler bombası! İngiliz devinden Arda Güler bombası! 16:08