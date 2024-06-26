Çekya Türkiye maçı CANLI İZLE | EURO 2024 Türkiye - Çekya maçı şifresiz canlı yayın

A Milli Takımımız, F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Kovacs yönetiyor. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen, sonrasında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, 3 puanla ikinci sırada bulunduğundan son 16'ya çıkmak için bu maçta 1 puan alması yeterli olacak. Abdülkerim'in sarı kart cezasından dolayı forma giyemediği karşılaşmada Orkun ve Mert de sakatlık sebebiyle yer alamıyor.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Samet Akaydın, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper.

Çekya - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çekya - Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALIYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak olan Türkiye, kazanması halinde gruptan çıkacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetiyor. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yapıyor. VAR'da ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oturuyor.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

EURO 2024 gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükseliyor. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali merak ediliyor. Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları beklenecek.

TÜRKİYE'DE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray formasıyla 2 sezondur harika performans gösteren Abdülkerim Bardakcı, Gürcistan ve Çekya maçının ardından sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bardakcı'nın yanı sıra ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan kaleci Mert de maçta forma giyemeyecek. Takımla çalışan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer alacak. Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.

EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU