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Çek fişi bitir işi! İşte Türkiye'nin Çekya maçı 11'i

A Milli Takımımız, F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak. Volkspark’ta 22.00’de başlayacak maçta beraberlik bize yetecek... 85 milyon tek yürek, millilerimizin arkasında. Teknik direktör Vincenzo Montella, kritik karşılaşmada sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye'nin Çekya maçı muhtemel 11'i...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Çek fişi bitir işi! İşte Türkiye'nin Çekya maçı 11'i

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında bugün Çekya ile karşılaşacak. Volkspark Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen, sonrasında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Çekya ise 1 puanla üçüncü basamakta. Millilerimiz, bugün Çekler karşısında sahadan 1 puanla ayrılsa bile adını ikinci olarak son 16'ya yazdıracak ve D Grubu'nu ilk sırada bitiren ülke ile eşleşecek. Milliler yenilmesi durumunda ise alacağı sonuca göre 3. olarak grubundan çıkabilir.

BARDAKCI CEZALI, ORKUN VE MERT YOK

Bu durumda ise C veya D Grubu'nu lider tamamlayan ülkelerden biriyle karşılaşacak. Ancak 85 milyon bugün A Milli Takımımızdan güzel bir oyunla üç puan bekliyor. Tüm Türkiye hazır ve millilerimizin arkasında... Ay-yıldızlılarda, Çekya karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok da yok. Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer alacak. Kırmızı-beyazlılarda ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Samet Akaydin, sarı kart sınırında yer alıyor.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Stanek, Coufal, Hranac, Holes, Krejci, Jurasek, Soucek, Provod, Barak, Chytil, Hlozek

Türkiye: Uğurcan, Mert, Kaan, Merih, Ferdi, İsmail, Hakan, Kenan, Yusuf, Arda, Barış Alper

6 PUANLA BİTİRMEK İSTİYORUZ

Kaan Ayhan, "İki maçın ardından üç puanımız var. Gürcistan maçı iyi bir başlangıçtı. Portekiz, iyi bir günde olsak kazanabilirdik ama Portekiz o gün çok güçlüydü. Önümüzde bir maç daha var ve 6 puan alıp grubu ikinci bitirmek istiyoruz. Montella'dan memnunuz. Bizi İtalyan disipliniyle yönetiyor. Çok fazla taktik idman var" dedi.

MONTELLA: SON DÜDÜĞE KADAR

Vincenzo Montella, Çekya maçı öncesinde taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, "Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım" dedi. Arda Güler'in durumuna da değinen İtalyan hoca, şöyle devam etti: "rda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor."

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