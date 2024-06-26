A Milli Takım'ın yıldızı Mert Müldür: Hakeme rağmen kazandık!

A Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Millilerin yıldızı Mert Müldür karşılaşmanın ardından hakeme rağmen kazandıklarını söyledi.

İŞTE MERT'İN SÖZLERİ

Mert Müldür: "Herkese çok teşekkür ederim. Hep arkamızda olan taraftarımıza, takım arkadaşlarıma Birlikte çok iyi mücadele gösterdik. Bu tarz takımlara karşı geçmişte çok zorlandık. 95-100 dakika da olsa maç son dakikalarda gol yedik. Artık orada da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Artık bu tür takımları yenmesini de biliyoruz. (sağ bek veya sol bek) Hocanın tercihi, benim için fark etmiyor. Hoca nereye koyarsa oynamaya hazırım.

"HAKEME RAĞMEN KAZANDIK"

Kaleci topu iki eliyle tuttu, daha sonra bir müdahale var. Benim hissiyatım yüzde yüz faul ama hakem vermedi. Biz de hakeme rağmen yenmesini bildik."

"RÖVANŞI ALACAĞIZ"

"Biz gerçekten çok hırslıyız. Maçtan önce konuştuk. Biz yenip Avusturya ile karşılaşmak istiyorduk. Hazırlık maçında kötü bir skorla maç vardı. Onun rövanşını oynamaya hazırız." dedi.