Haberler Haberler Hollanda 2-3 Avusturya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Avusturya grubu lider tamamladı!

Hollanda 2-3 Avusturya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Avusturya grubu lider tamamladı!

EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Avusturya son 16 turuna yükseldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 20:56 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 21:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hollanda 2-3 Avusturya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Avusturya grubu lider tamamladı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi ve lider olarak son 16 bileti aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan kritik maça baskılı başlayan Avusturya, henüz 6. dakikada rakibini hataya zorladı ve Malen'in kendi kalesine attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı giren Hollanda, 47. dakikada Gakpo'nun sağına çekerek yaptığı imza vuruşuyla durumu 1-1 yaptı.

Maç boyunca rakip kaleye az ama öz gelen Avusturya, 59. dakikada Schmid'in kaydettiği golle bir kez daha öne geçti: 1-2.

Hollanda'nın "süper yedeği" Weghorst, oyuna dahil olduktan sonra yine etkisini gösterdi. Weghorst'un asistinde Depay, 75. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye taşıdı.

Avusturya, bu yediği gole de cevap vermeyi başardı. Sabitzer, 80. dakikada sahneye çıkarak takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

AVUSTURYA LİDER OLARAK TURLADI

Üç maç sonunda 6 puan toplayan Avusturya, grup lideri olarak tur atladı.

Fransa'ya 1-0 yenilen ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Hollanda maçında da 3-2 galip geldi.

Türkiye, F Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi halinde son 16 turunda Avusturya ile eşleşecek.

HOLLANDA EN İYİ ÜÇÜNCÜLERDEN BİRİ OLDU

Grupta üç maçta elde ettiği 4 puanla üçüncü sırayı alan Hollanda, en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Polonya'yı 2-1 yenen ve Fransa ile 0-0 berabere kalan "Portakallar", son maçta Avusturya'ya 3-2 kaybetmekten kurtulamadı.

Grupta Polonya ise bir puanla dördüncü olarak turnuvaya veda etti.

HOLLANDA, 34 YIL SONRA RAKİBİNE KAYBETTİ

Avusturya, uzun bir aradan sonra Hollanda'yı mağlup etti.

Rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son veren Avusturya, 34 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

TURNUVA TARİHİNDE 900. GOL SCHMİD'DEN

Avusturyalı futbolcu Schmid, Avrupa Şampiyonası tarihindeki 900. golü attı.

Turnuvadaki 700. golü de EURO 2020'de Avusturyalı oyuncu Michael Gregoritsch kaydetmişti.

WİMMER SON 16 TURUNDA CEZALI

Avusturya Milli Takımı'nda Wimmer, Hollanda karşısında turnuvadaki ikinci sarı kartını gördü.

Wimmer böylece son 16 turunda cezalı duruma düştü.

HOLLANDALI TARAFTARLAR AĞIRLIKTAYDI

EURO 2024 için Berlin'e akın eden Hollandalı futbolseverler, tribünlerde sayıca üstün taraf oldu.

Turnuvada takımlarını yalnız bırakmayan ve gün boyunca Berlin sokaklarında tezahüratlarda bulunan Hollandalı taraftarlar, stadın büyük kısmını doldurdu.

İki ekibin taraftarları da takımlarının attığı gollerden sonra büyük coşku yaşadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

İngiltere - Slovenya | CANLI
Danimarka - Sırbistan maçı CANLI izle
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu gidiyor, yıldız golcü geliyor! Dzeko bombası patladı...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan yarın Beştepe'de Bahçeli ile görüşecek
Milli Takım'a son 16'da muhtemel rakip sürprizi!
F.Bahçe'den herkesi şaşırtacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli Takım'a son 16'da muhtemel rakip sürprizi!
Danimarka - Sırbistan maçı CANLI izle
Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
💥Süper Loto çekildi! (25 Haziran)
Muharrem orucu ne zaman 2024?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın transferleri top başı yaptı! Fırtına'nın transferleri top başı yaptı! 21:45
F.Bahçe'nin çalışmaları sürüyor! F.Bahçe'nin çalışmaları sürüyor! 21:14
TFF ve F.Bahçe'den Demirel'e başsağlığı mesajı TFF ve F.Bahçe'den Demirel'e başsağlığı mesajı 21:08
Volkan Demirel'in acı günü Volkan Demirel'in acı günü 20:00
Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! 19:08
Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi 18:51
Daha Eski
Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri 18:45
Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! 18:28
Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! 18:10
Resmi açıklama geldi! O bölgelere transfer yapılacak Resmi açıklama geldi! O bölgelere transfer yapılacak 17:59
F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! 17:55
Fırtına bir transferi daha açıkladı! Fırtına bir transferi daha açıkladı! 17:24