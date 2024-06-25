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Çekya'da Robin Hranac'tan Türkiye sözleri! "Gürültülü atmosfer..."

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya, A Milli Futbol Takımımız'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Çekya'da Robin Hranac açıklamalarda bulundu ve "Türk futbolunun yarattığı gürültülü atmosferle başa çıkmak zorunda kalacağız. Türkiye ligini takip ettiğim için biliyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 11:42
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Çekya'da Robin Hranac'tan Türkiye sözleri! "Gürültülü atmosfer..."

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın saat 22.00'de Volksparkstadion'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. Çekya A Milli Takım futbolcusu Robin Hranac, Ay-yıldızlılar ile oynanacak maça dair UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki Çek stoper Robin Hranac, Türk taraftarların oluşturacağı atmosfere değinerek, "Taktiklerimize bağlı kalmamız, sağlam olmamız, odaklanmamız ve her topu kazanma isteğine sahip olmamız gerekecek. Türk futbolunun yarattığı gürültülü atmosferle başa çıkmak zorunda kalacağız. Türkiye ligini takip ettiğim için biliyorum" ifadelerini kullandı.

Her takımın bireysel yetenekleri olduğundan bahseden Robin Hranac, "Avrupa Şampiyonası'ndaki her takımda bireysel kaliteye sahip futbolcular var ve bu Türkiye için de geçerli. Herhangi bir kişinin ismini vermek istemiyorum, bunu her yaptığımda genellikle bir başkası maçta daha da parlıyor" sözlerine yer verdi.

24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu ilk 2 maçında da 90 dakika süre alırken, Portekiz'e 2-1 mağlup oldukları maçın 69'uncu dakikasında kendi kalesine gol attı.

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