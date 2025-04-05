  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı...

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından kaleci Ersin Destanoğlu'na büyük tepki olmuştu. Milli kaleci ise bu durumu karşısında çılgına döndü. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 11:14
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı...

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na havlu attığı karşılaşmada Ersin Destanoğlu'na taraftardan büyük tepki vardı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı...

Maç biter bitmez direkt soyunma odasına giden 24 yaşındaki eldivenin ıslıklanmasına sitem ettiği belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce de defalarca kez aynı duruma düşen Ersin Destanoğlu bu sefer gemileri yaktı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı...

Karşılaşmanın ardından oldukça sinirli ve üzgün olan Destanoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu aktarıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
West Ham United-Bournemouth maçı ne zaman? West Ham United-Bournemouth maçı ne zaman? 11:55
Dikeç ve Tarhan'ın hedefi yeni şampiyonluklar Dikeç ve Tarhan'ın hedefi yeni şampiyonluklar 11:50
Everton-Arsenal maçı hangi kanalda? Everton-Arsenal maçı hangi kanalda? 11:21
NHL'de 26 yıllık gol rekoru kırıldı NHL'de 26 yıllık gol rekoru kırıldı 11:16
Beşiktaş'ta Ersin gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı... Beşiktaş'ta Ersin gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı... 11:14
1. Lig'de Başkent derbisi heyecanı 1. Lig'de Başkent derbisi heyecanı 11:12
Daha Eski
Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda? Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda? 10:54
Fırtına'nın yıldızına ülkesinden talipler var! Fırtına'nın yıldızına ülkesinden talipler var! 10:54
Alperen'i durduramıyorlar! Alperen'i durduramıyorlar! 10:44
Japonya'da Verstappen rüzgarı! Japonya'da Verstappen rüzgarı! 10:25
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor maçı ne zaman? Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor maçı ne zaman? 10:21
Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman? 10:10