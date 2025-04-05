Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından kaleci Ersin Destanoğlu'na büyük tepki olmuştu. Milli kaleci ise bu durumu karşısında çılgına döndü. İşte ayrıntılar...
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Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na havlu attığı karşılaşmada Ersin Destanoğlu'na taraftardan büyük tepki vardı.
Maç biter bitmez direkt soyunma odasına giden 24 yaşındaki eldivenin ıslıklanmasına sitem ettiği belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce de defalarca kez aynı duruma düşen Ersin Destanoğlu bu sefer gemileri yaktı.
Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 11 kez topu ağlarında görürken, 2 maçta da gole izin vermedi.
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