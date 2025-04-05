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Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor 2-1 Reeder Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Onvo Antalyaspor 2-1 Reeder Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Onvo Antalyaspor, evinde Reeder Samsunspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 21:02 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 21:16
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Onvo Antalyaspor 2-1 Reeder Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında Onvo Antalyaspor, evinde Reeder Samsunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ilk yarısında her iki takım da temkinli bir oyun sergilerken ev sahibi ekip 45. dakikada Soner Dikmen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Reeder Samsunspor 52. dakikada Zeki Yavru'nun attığı golle eşitliği sağladı. Ancak Onvo Antalyaspor maçın 84. dakikasında Adolfo Gaich'in golüyle yeniden öne geçerek karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Onvo Antalyaspor puanını 39'a çıkarırken Reeder Samsunspor ise 51 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE SIRADAKİ MAÇLAR

Onvo Antalyaspor bir sonraki hafta Sipay Bodrum FK deplasmanına konuk olacak. Reeder Samsunspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

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