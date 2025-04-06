Resmi Gazete'de bugün! 6 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 6 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Nisan Cuma tarihli 32862. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Nisan Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Trakya Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
–– Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri