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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki: “Görmezler, duymazlar, bilmezler!”

Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki: “Görmezler, duymazlar, bilmezler!”

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) kararlarının açıklanmasının ardından Trabzonspor’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda adalet vurgusu yaparak tepkisini dile getirdi. İşte o paylaşım...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 18:42 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 18:55
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Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki: “Görmezler, duymazlar, bilmezler!”

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarının açıklanmasının ardından Trabzonspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda adalet vurgusu yaparak tepkisini dile getirdi.

Trabzonspor, paylaşımında "üç maymun" görseli ile adalet terazisi görseline yer verirken gönderiye "Görmezler, duymazlar, bilmezler" notunu düştü. Kulübün bu paylaşımı PFDK'nın Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasındaki kararlarına yönelik sert bir eleştiri olarak yorumlandı.

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