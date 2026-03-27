Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'nun transferinde sıkı pazarlık!

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'nun transferinde sıkı pazarlık!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaz transfer dönemi için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılarda daha önce de gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olarak flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un, milli yıldız için Inter'e o rakamın üzerine bir ücret ödemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
Yeni sezonda orta sahaya birden fazla takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, geçen sezondan itibaren ismi gündemde bulunan Hakan Çalhanoğlu'nu bu kez bitirmeye çalışıyor.

Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Inter'in kapısını çalan Galatasaray, İtalyan ekibinin bu bölgeyi dolduramayacak olması nedeniyle sonuç alamamıştı.

Ancak Inter ile sözleşmesini uzatmayan milli futbolcu, 2027 yılında serbest kalacak.

İtalyanlar bu nedenle yazın gelen teklifleri değerlendirecek.

8+2 ÖNERİLDİ

İtalya'da yayın yapan Calciomarcato'nun haberine göre Inter 15-20 milyon euro seviyesinde bir gelir bekliyor. Ancak Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu için çıkacağı üst limiti belirledi: 10 milyon euro.

Bonuslarla birlikte 8+2 milyon euro şeklinde Inter'in kapısını çalacak olan sarı-kırmızılılar bu bedelin üzerine çıkmayacak.

İtalyan ekibinin başka bir teklif gelmemesi halinde bu teklifi kabul etmesi beklenirken, milli futbolcu ise 'Çocukluk hayalim' dediği parçalı forma için geri sayıma geçti.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
