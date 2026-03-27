Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'nun transferinde sıkı pazarlık!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaz transfer dönemi için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılarda daha önce de gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olarak flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un, milli yıldız için Inter'e o rakamın üzerine bir ücret ödemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
İtalyanlar bu nedenle yazın gelen teklifleri değerlendirecek.
8+2 ÖNERİLDİ
İtalya'da yayın yapan Calciomarcato'nun haberine göre Inter 15-20 milyon euro seviyesinde bir gelir bekliyor. Ancak Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu için çıkacağı üst limiti belirledi: 10 milyon euro.
Bonuslarla birlikte 8+2 milyon euro şeklinde Inter'in kapısını çalacak olan sarı-kırmızılılar bu bedelin üzerine çıkmayacak.
İtalyan ekibinin başka bir teklif gelmemesi halinde bu teklifi kabul etmesi beklenirken, milli futbolcu ise 'Çocukluk hayalim' dediği parçalı forma için geri sayıma geçti.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.