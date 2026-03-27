Fenerbahçe kasayı dolduracak! Üç isimden en az 40 milyon euro
Yaz transfer dönemi öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroya yapılacak takviyeler kadar yaşanması beklenen ayrılıklar da merak konusuydu. Sarı-lacivertli yönetim, takıma veda etmesi beklenen 3 oyuncunun bonservis bedellerini belirledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
KAPI 10 MİLYON EURO'DAN AÇILACAK
Sezon başında 8 milyon Euro'ya transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Archie Brown için de kapı 10 milyon Euro'dan açılacak. Öte yandan Brezilya'ya dönmek isteyen Fred için belirlenen bonservis bedeli ise en az 5-6 milyon Euro.
OPSİYONU DÜŞÜNÜLMÜYOR
Bu üç oyuncudan ciddi bir gelir elde etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, kiralık olarak kadroda bulunan Edson Alvarez için ise satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.