Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!

Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yaz transfer döneminde flaş bir golcüyü kadrosuna katarak taraftarlarını coşturmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gündeme gelen Robert Lewandowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Polonyalı yıldızın transfer durumuna dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!

Fenerbahçe, yeni sezonda kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Başkan Sadettin Saran'ın hayallerini süsleyen isim ise Barcelona'nın Polonyalı süper starı Robert Lewandowski...

Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!

37 yaşındaki yıldızı ikna etmek için tüm imkanlar seferber edilecek.

Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!

Bu bağlamda oyuncunun menajeriyle de ilk temas kuruldu. Fenerbahçe yönetimi, MLS'ten de talipleri olan Lewa'yı kadrosuna katıp taraftarlarını coşturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!

PROJELER SUNULACAK

İspanyol basını da Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini doğruladı.

Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!

İspanya medyasında çıkan haberlerde; Lewandowski'ye MLS'ten de teklifler olduğu ancak Fenerbahçe'nin onu bazı projelerle ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.

Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!

2022'den bu yana Barcelona forması giyen tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!

Katalan ekibi de hem yaşı hem de yüksek maaşından dolayı Polonyalı yıldıza yeni kontrat önermeyecek.

Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!

BU SEZON 16 GOL

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasını La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Supercopa'da toplamda 37 kez giydi. Bin 950 dakika sahada kalan Polonyalı, 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!

TAM BİR KRAL

Lewandowski çeşitli turnuvalarda toplamda 20 kez gol kralı oldu. Polonyalı oyuncu, Bayern Münih'te forma giydiği 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında altın ayakkabı ödülünü de kazandı.

Finaldeki rakibimiz Kosova! Finaldeki rakibimiz Kosova! 00:39
Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! 23:50
Real Madrid'den Arda paylaşımı! Real Madrid'den Arda paylaşımı! 23:39
Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! 23:29
Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı 23:26
Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! 22:48
Daha Eski
Çalhanoğlu: 1-0 oldu, bizim oldu! Çalhanoğlu: 1-0 oldu, bizim oldu! 22:30
Kenan Yıldız: Slovakya, Kosova fark etmez! Kenan Yıldız: Slovakya, Kosova fark etmez! 22:25
"Böyle bir an geleceğini biliyorduk" "Böyle bir an geleceğini biliyorduk" 22:25
PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza! PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza! 21:46
Dolmabahçe'de müthiş koreografi! Dolmabahçe'de müthiş koreografi! 20:08
Kaan Ayhan: Final olarak bakıyoruz! Kaan Ayhan: Final olarak bakıyoruz! 19:20