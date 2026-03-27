Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yaz transfer döneminde flaş bir golcüyü kadrosuna katarak taraftarlarını coşturmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gündeme gelen Robert Lewandowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Polonyalı yıldızın transfer durumuna dair tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
PROJELER SUNULACAK
İspanyol basını da Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini doğruladı.
İspanya medyasında çıkan haberlerde; Lewandowski'ye MLS'ten de teklifler olduğu ancak Fenerbahçe'nin onu bazı projelerle ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.
2022'den bu yana Barcelona forması giyen tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Katalan ekibi de hem yaşı hem de yüksek maaşından dolayı Polonyalı yıldıza yeni kontrat önermeyecek.
BU SEZON 16 GOL
Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasını La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Supercopa'da toplamda 37 kez giydi. Bin 950 dakika sahada kalan Polonyalı, 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
TAM BİR KRAL
Lewandowski çeşitli turnuvalarda toplamda 20 kez gol kralı oldu. Polonyalı oyuncu, Bayern Münih'te forma giydiği 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında altın ayakkabı ödülünü de kazandı.
Lewa, 2 kez FIFA dünya yılın futbolcusu seçildi. Sayısız kupaları da mevcut.
