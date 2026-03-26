Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid Basket'e kaybetti!

Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada temsilcimiz Anadolu Efes 34. haftada deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid Basket ile kozlarını paylaştı. Anadolu Efes bu mücadeleden 82-71'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 22:37 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 01:02
Basketbol Avrupa Ligi'nin 34. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'e 82-71 yenildi. Movistar Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 21-11 önde tamamladı. İkinci periyotta skorer bir performans sergileyen Real Madrid, devre arasına 42-33 üstünlükle girdi.

İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği mücadeleyi 82-71 kazandı. Madrid ekibinde Trey Lyles, 14 sayıyla mücadele etti. Anadolu Efes'te ise Jordan Lloyd'un 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Real Madrid, 22. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 24. yenilgisini yaşadı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Real Madrid Basket 11-21 Anadolu Efes

2. Periyot sonucu: Real Madrid Basket 42-33 Anadolu Efes

3. Periyot sonucu: Real Madrid Basket 60-53 Anadolu Efes

4. Periyot sonucu: Real Madrid Basket 82-71 Anadolu Efes

