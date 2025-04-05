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Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint-Germain Ligue 1’de 13. şampiyonluğunu kazandı!

Paris Saint-Germain Ligue 1’de 13. şampiyonluğunu kazandı!

Fransa Ligue 1’in 28. haftasında, Paris Saint-Germain, evinde konuk ettiği Angers’i 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu zaferle birlikte PSG, ligdeki şampiyonluğunu ilan etti ve ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluk yarışını tamamlamış oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 20:05
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Paris Saint-Germain Ligue 1’de 13. şampiyonluğunu kazandı!

Fransa Ligue 1'in 28'inci haftasında Paris Saint-Germain sahasında Angers'ı konuk etti. Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG, rakibini 55'inci dakikada Desire Doue'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan namağlup durumdaki Paris Saint-Germain, bitime 6 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle Paris ekibi, ligde 13'üncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Öte yandan PSG, ligin geride kalan kısmında 23 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda rakip ağlara 80 gol gönderen PSG, kalesinde 26 gol gördü.

Ayrıca Paris Saint-Germain ligi yenilgisiz bitirmesi halinde Fransa Ligue 1'deki ilk namağlup şampiyon olacak.

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