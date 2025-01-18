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Haberler Fransa Ligue 1 Rennes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Rennes ile Brest 18. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 12:00
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Rennes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 18. haftada Rennes ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rennes - Brest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Brest maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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