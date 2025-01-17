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Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lille ile Nice 18. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 12:40
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Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 18. haftada Lille ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Nice maçı 17 Ocak Cuma günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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