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EURO 2024'ün en güzel golleri Mert Müldür ve Arda Güler'den!

Taraftarlar oylarıyla EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gole seçilirken Arda Güler'in golü ise 3. oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:34 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 15:39
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EURO 2024'ün en güzel golleri Mert Müldür ve Arda Güler'den!

Milli futbolcu Mert Müldür'ün, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan maçında attığı gol, taraftarın oylarıyla turnuvanın en güzel golü seçildi. Milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan mücadelesinde uzaktan attığı gol ise 3. seçildi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan EURO 2024'te taraftarların en beğendiği goller belli oldu. EURO 2024'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, A Milli Futbol Takımı'nın, Dortmund'da Gürcistan ile oynadığı F Grubu ilk maçında Gürcistan'a karşı attığı gol, taraftarların oylarıyla şampiyonanın en güzel golü seçildiği ifade edildi.

Sırlamada, İspanya'nın, Fransa ile oynadığı yarı final karşılaşmasında genç futbolcu Lamine Yamal'ın attığı gol de ikinci oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan mücadelesinde uzaktan attığı gol ise 3. seçildi.

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