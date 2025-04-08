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Haberler Futbol TFF Müzesi'nde Şenes Erzik Köşesi açıldı

TFF Müzesi'nde Şenes Erzik Köşesi açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'na 8 yıl başkan olarak hizmet veren TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik için Riva'daki TFF Müzesi'nde özel bir köşe açıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 16:06 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 16:06
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TFF Müzesi'nde Şenes Erzik Köşesi açıldı

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, açılış öncesi Şenes Erzik'i makamında ağırlayarak Türk futboluna sağladığı değerli katkılar nedeniyle kendisine teşekkür etti. Görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Köşesindeki fotoğraflar ve kişisel eşyalar hakkında bilgi verip anılarını paylaşan TFF Onursal Başkanı Erzik, "Kısıtlı imkanlarla gece gündüz Türk futbolu için çalıştık. Nice badireler atlattık. Çok şükür bu günlere ulaştık. Futbolumuzun geldiği nokta mutluluk verici" diye konuştu.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan müzede FIFA ve UEFA'nın da onursal üyesi olan Şenes Erzik'in kişisel koleksiyonundan parçalar ve fotoğraflar yer alıyor.

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