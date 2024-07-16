EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıklandı! Bizim Çocuklar'ın 2 golü listede

UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı EURO 2024'te atılan en iyi 10 golünü açıkladı.
İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü seçildi.
Milli yıldızımız Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan karşısında kaydettiği gol ise en iyi 6. gol seçildi.
İşte UEFA'ya göre turnuvanın en iyi 10 golü:
1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa
2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya
3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre
4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna
5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan
⚽GOOOOLLL!! ARDA GÜLEEEERRRR!!! ALTIN ÇOCUK!! MÜKEMMEL GOL!! BİR JENERİKLİK GOL DAHA!!! ÖNE GEÇTİK!! pic.twitter.com/48j2O8viBS— TRT Spor (@trtspor) June 18, 2024
6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan
⚽GOOOOLLL!! MERT MÜLDÜR!!! BU GOLÜN TARİFİ YOK!! JENERİKLİK BİR GOL!! GÜRCİSTAN KARŞISINDA ÖNDEYİZ!! pic.twitter.com/qWKA9aDCkX— TRT Spor (@trtspor) June 18, 2024
7. Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan
8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere
9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya
10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere