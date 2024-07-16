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EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıklandı! Bizim Çocuklar'ın 2 golü listede

İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan EURO 2024'te turnuvanın en iyi 10 golü açıklandı. Listeye A Milli Takım'ımızdan 2 yıldızımızın golü de dahil edildi. İşte o goller...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 19:53 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 20:01
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EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıklandı! Bizim Çocuklar'ın 2 golü listede

UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı EURO 2024'te atılan en iyi 10 golünü açıkladı.

İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü seçildi.

Milli yıldızımız Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan karşısında kaydettiği gol ise en iyi 6. gol seçildi.

İşte UEFA'ya göre turnuvanın en iyi 10 golü:

1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa

2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya

3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre

4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna

5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan

6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan

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