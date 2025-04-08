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Haberler Fenerbahçe Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Süper ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 13:24
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Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Süper Lig ekiplerin Sivasspor, ligin 31'inci haftasında kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular düz koşu ile başladı. Daha sonra futbolcular ısınma hareketleri ve açma-germe hareketleri yaptı.

'BÜTÜN AMACIMIZ KAZANMAK'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligde hafta sonu Fenerbahçe ile kendi evlerinde oynayacakları maçı değerlendiren Çalımbay, "Bütün maçlar zor. Oynadığımız maçlar, oynanacak maçlarımız, hepsi de zor. Şampiyonluğa oynayan bir takımla oynuyoruz ama bizim de tabii ki şampiyonluk değerinde maçlarımız var. Bizim için her maç bir final maçı. Bu maçta bütün amacımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Tabii ki kolay da bir maç değil. Taraftarımızı çağırmaya da gerek yok böyle bir maça. Herkesin gelmesi gerekiyor. Her maç final. Fenerbahçe olmuş, Galatasaray olmuş, Beşiktaş olmuş fark etmiyor. Bizim acilen puan almamız gerekiyor" dedi.

Takımda sakatlığı bulunan sporcuların durumuyla ilgili de bilgi veren Çalımbay, "Sakat arkadaşlarımız var. Fode Koita sakat, oynayamayacak. Kaleci arkadaşımız Djordje Nikolic ameliyat oldu. Emrah Başsan yavaş yavaş düzeliyor. Sakatlıklar düzenimizi engelliyor ama mazeret falan söylemeye gerek yok. Bizim çıkıp oynamamız gerekiyor. Bizim çok mücadele etmemiz, çok koşmamız gerekiyor. Bütün oyuncu arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. İnşallah maçımızı iyi bir şekilde bitireceğiz" diye konuştu.

'PENALTI OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

Geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta verilen penaltının sorulması üzerine Çalımbay, "Biz onun penaltı olduğuna inanmıyoruz. Öyle bir penaltı yok. Ona benzer penaltılar vermediler hakemler. Hakem arkadaşlarımız çekinmeden direkt VAR'a gidiyorlar. Gitmemeleri gereken pozisyonlar var. Çekiniyorlar, belki de ikilemde kalıyorlar. Bize göre de penaltı değildi" dedi.

Kadın A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup 4'üncü hafta maçında Sivas'ta bu akşam Slovenya ile oynayacağı maçta ay-yıldızlı ekibe başarılar dileyen Çalımbay, "Kendilerine başarılar diliyoruz. Buraya geldikleri için çok mutlu olduk. Tesislerimizde antrenmanlarını yaptılar. Bugün oynayacakları maçta başarılar diliyoruz. İnşallah kazanırlar" ifadelerini kullandı.

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