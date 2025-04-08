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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 15:59
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Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına 10 Nisan Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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