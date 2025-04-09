Makine Gedson

Beşiktaş son yıllardaki kötü gidişine bir türlü dur diyemezken, Gedson Fernandes her sezon bu duruma sahadaki formuyla isyan ediyor. Ancak Portekizli yıldız bu yıl tam anlamıyla kariyer sezonunu yaşıyor. Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın oynadığı 43 resmi karşılaşmanın tam 42'sinde forma giyerken, sadece bir kez kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamadı. Adeta bir makine düzeninde oynayan ve her maçta takımının en iyilerinden birisi olan Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla kariyer sezonunu yaşıyor.

EN ÇOK O OYNADI

26 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek kariyer rekorunu kırdı. 3 bin 593 dakika siyah-beyazlı formayla ter döken Gedson takımda ilk sırada yer alırken onu 3 bin 575 dakika ile vatandaşı Rafa Silva takip etti. Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon 45 mücadelede 3 gol ve 6 asist, 2022-2023 sezonunda da 3 gol, 7 asisti hanesine yazdırırken, 2021-2022'de Rizespor'da 11 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı.

BONSERVİSİNİN HEPSİ ALINACAK

Beşiktaş, 2022 yılında Benfica'dan bonservisinin yüzde 50'si için 6 milyon Euro ödediği Gedson Fernandes için harekete geçiyor. Siyah-beyazlılar, bonservisin kalan kısmı için de Portekiz ekibiyle görüşerek almaya çalışacak. Avrupa'dan ciddi teklifler alan Gedson'un ayrılması durumunda yönetim böylece daha fazla kara geçmiş olacak.

ZAMLI SÖZLEŞME YAPILACAK

Performansıyla teknik heyet ve yönetimin büyük beğenisini kazanan Gedson Fernandes'e yeni bir sözleşme önerilecek. Sözleşmesinin bitimine 2 sene kalan ve yıllık 1.7 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, hem oyuncuya iyi bir zam yapacak hem de sözleşmesini 2029 senesine kadar uzatacak.

PUANLARI GETİRDİ

Gedson Fernandes, takımının ligde oynadığı son 2 maçta da gol atarken puanları getirdi. G.Saray önünde 3 puanı getiren isim olan Portekizli futbolcu, önceki gün oynanan Kasımpaşa mücadelesinin son dakikasında ise beraberliği kurtarmıştı.