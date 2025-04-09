  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Makine Gedson

Makine Gedson

Sarı kart cezası nedeniyle sadece 1 maç kaçıran ve 42 resmi karşılaşmada forma giyen Gedson Fernandes, attığı 10 golle kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Makine Gedson

Beşiktaş son yıllardaki kötü gidişine bir türlü dur diyemezken, Gedson Fernandes her sezon bu duruma sahadaki formuyla isyan ediyor. Ancak Portekizli yıldız bu yıl tam anlamıyla kariyer sezonunu yaşıyor. Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın oynadığı 43 resmi karşılaşmanın tam 42'sinde forma giyerken, sadece bir kez kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamadı. Adeta bir makine düzeninde oynayan ve her maçta takımının en iyilerinden birisi olan Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla kariyer sezonunu yaşıyor.

EN ÇOK O OYNADI

26 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek kariyer rekorunu kırdı. 3 bin 593 dakika siyah-beyazlı formayla ter döken Gedson takımda ilk sırada yer alırken onu 3 bin 575 dakika ile vatandaşı Rafa Silva takip etti. Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon 45 mücadelede 3 gol ve 6 asist, 2022-2023 sezonunda da 3 gol, 7 asisti hanesine yazdırırken, 2021-2022'de Rizespor'da 11 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı.

BONSERVİSİNİN HEPSİ ALINACAK

Beşiktaş, 2022 yılında Benfica'dan bonservisinin yüzde 50'si için 6 milyon Euro ödediği Gedson Fernandes için harekete geçiyor. Siyah-beyazlılar, bonservisin kalan kısmı için de Portekiz ekibiyle görüşerek almaya çalışacak. Avrupa'dan ciddi teklifler alan Gedson'un ayrılması durumunda yönetim böylece daha fazla kara geçmiş olacak.

ZAMLI SÖZLEŞME YAPILACAK

Performansıyla teknik heyet ve yönetimin büyük beğenisini kazanan Gedson Fernandes'e yeni bir sözleşme önerilecek. Sözleşmesinin bitimine 2 sene kalan ve yıllık 1.7 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, hem oyuncuya iyi bir zam yapacak hem de sözleşmesini 2029 senesine kadar uzatacak.

PUANLARI GETİRDİ

Gedson Fernandes, takımının ligde oynadığı son 2 maçta da gol atarken puanları getirdi. G.Saray önünde 3 puanı getiren isim olan Portekizli futbolcu, önceki gün oynanan Kasımpaşa mücadelesinin son dakikasında ise beraberliği kurtarmıştı.

F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
G.Saray'ın sol beki Arsenal'den!
DİĞER
"CHP'nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor" diyen Yavuz Bingöl'den yardım çığlığı! "Çocuklar açlıktan ot yiyor"
CANLI | Donald Trump düğmeye bastı ticaret savaşı başladı! Çin'e yüzde 104 vergi şoku
Dört Büyükler o golcünün peşinde!
G.Saray'dan gurbetçi harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter deplasmanda turu araladı! Inter deplasmanda turu araladı! 00:34
Arsenal R.Madrid'i sahadan sildi! Arsenal R.Madrid'i sahadan sildi! 00:34
Dört Büyükler o golcünün peşinde! Dört Büyükler o golcünün peşinde! 00:34
PFDK'dan G.Saraylı futbolculara ceza! PFDK'dan G.Saraylı futbolculara ceza! 00:34
30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:34
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 00:34
Daha Eski
Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" 00:34
Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... 00:34
Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! 00:34
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı 00:34
Yapay zeka tahmin etti! Lig şampiyonu... Yapay zeka tahmin etti! Lig şampiyonu... 00:34
Köhn için flaş karar! G.Saray'a geri mi dönecek? Köhn için flaş karar! G.Saray'a geri mi dönecek? 00:34