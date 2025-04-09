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Haberler Beşiktaş Talha kayıp

Talha kayıp

Bu sezon 17 resmi maçta 737 dakika oynayan Tayyip Talha, bunların 3’ünde kırmızı kart görürken, 4 karşılaşmayı da sakatlığı nedeniyle tamamlayamadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Talha kayıp

Beşiktaş'ın 2022 yılında 1.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 25'lik pay karşılığında Adana Demirspor'dan transfer ettiği Tayyip Talha için her şey çok güzel başlamıştı. Performansıyla yurt dışındaki takımların ilgisini de çeken 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi de 2027 yılına kadar uzatılmıştı. Ancak bu sezon Tayyip Talha açısından hatırlamak istemeyeceği kadar kötü geçiyor. Oynadığı son iki maçta da kırmızı kart gören Talha, başladığı maçları tamamlamakta güçlük çekiyor.

YÜZDE 41 FİRE VERDİ

Bu sezon takımıyla birlikte 17 resmi karşılaşmada görev alan Tayyip Talha, toplamda 3 kez kırmızı kart gördü. Talihsiz bir dönem geçiren milli futbolcu sahaya çıktığı 4 mücadelede ise sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. Sahaya çıktığı maçların yüzde 41'ini sakatlık ya da kırmızı kart nedeniyle tamamlayamayan Talha kariyerinin kabusunu yaşıyor. Kasımpaşa maçında atılan Tayyip Talha, Süper Lig tarihinde oyuna girdikten sonra ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş futbolcusu oldu.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Kırmızı kart gördüğü Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tayyip Talha, taraftarlar ve camiadan özür diledi: "İki maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ne desem içimdeki mahcubiyeti anlatmaya yetmez. Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor ve affınıza sığınıyorum."

SAVUNMA ÇÖKTÜ

Kasımpaşa maçında Tayyip Talha'nın kırmızı kart görmesi ve Emirhan Topçu'nun sakatlanması teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in canını sıkıyor. Sezonu kapatan Uduokhai'nin yanı sıra Necip Uysal da sezon başında sakatlanmıştı. Bakhtiyor da henüz iyileşemezken bu isimlere Tayyip Talha ve Emirhan Topçu da eklenince stoperde sadece Paulista kaldı.

KARTAL ARA VERMEDİ

Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, gelecek hafta konuk edeceği Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla başladı, çift kale maçla son buldu.

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