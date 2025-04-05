CANLI İZLE | Barcelona-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Hans Flick yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Katalan ekibi, 29 hafta sonunda 66 puanla 1. sırada yer alıyor. Lewandowski, Yamal ve Raphinha gibi isimlerle hücum yollarında etkili olan Barcelona, attığı 82 golle dikkatleri üzerine çekiyor. Kritik maçta hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanarak liderlik koltuğunu korumayı amaçlıyor. 47 puanla 6. sırada yer alan Real Betis ise zorlu deplasmanda 3 puan almak istiyor. Peki, Barcelona-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 30. haftasında oynanacak Barcelona-Real Betis maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Real Betis maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, de Jong, Pedri, Lopez, Yamal, Raphinha, Torres

Real Betis: Adrian, Sabaly, Llorente, Bartra, Rodriguez, Fornals, Cardoso, Isco, Antony, Rodriguez, Hernandez