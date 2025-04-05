RAMS Başakşehir 1-0 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede tek gol, 71. dakikada penaltıdan geldi.

VAR MÜDAHALESİYLE GELEN İPTAL

Maçın henüz 1. dakikasında Konyaspor hızlı başladı. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Kramer, altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak gol VAR incelemesi sonrası Kramer'in pozisyonun başlangıcında elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İlk yarıda iki ekip de zaman zaman etkili pozisyonlar bulsa da golü bulamadı. 24. dakikada Kramer'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşu kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi. Hemen ardından 25. dakikada Pedrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda Kramer'in kafa vuruşunu Aleksic tamamlamak istedi ancak top auta gitti. Devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.

PIATEK SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda da temposunu sürdüren Konyaspor, 55. dakikada Pedrinho ile gole yaklaştı ancak top auta gitti. 69. dakikada ceza sahasına etkili bir şekilde giren Yusuf Sarı, Aleksic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi. 71. dakikada topun başına geçen Piatek, düzgün bir vuruşla kaleciyi ters köşeye yatırarak Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

SON DAKİKADA ŞENGEZER SAHNE ALDI

Konyaspor, beraberlik golü için bastırırken 90. dakikada önemli bir fırsat yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın ortasında Umut Nayir kafayı vurdu ancak kaleci Muhammed Şengezer müthiş bir refleksle gole izin vermedi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Bu galibiyetle RAMS Başakşehir puanını 42'ye yükselterek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. TÜMOSAN Konyaspor ise 34 puanda kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek.