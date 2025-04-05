TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Mourinho kadroda düşünmemişti
Fenerbahçe'de sezon başında Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ancak bonservisi halen sarı-lacivertlilerde olan o isimler hakkında transferde önemli gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Tecrübeli oyuncuyu kadrosunada tutmak istemeyen Fransız ekibi, sezon sonunda yollarını ayıracak. Miha Zajc, Fenerbahçe'ye dönecek.
SERDAR AZİZ BIRAKIYOR
Fenerbahçe'nin sezon başında kadroda düşünmediği Serdar Aziz, ne yaz transfer döneminde ne de devre arasında kulüp bulmadı.
Sarı-lacivertli takımda kalmayı tercih eden 34 yaşındaki stoper, sezon sonu sözleşmesi bitince, futbol kariyerini noktalama kararı aldı.
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