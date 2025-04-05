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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Mourinho kadroda düşünmemişti

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Mourinho kadroda düşünmemişti

Fenerbahçe'de sezon başında Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ancak bonservisi halen sarı-lacivertlilerde olan o isimler hakkında transferde önemli gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 12:47
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Mourinho kadroda düşünmemişti

Fenerbahçe, mevcut sezon için şampiyonluk iddiasını sürdürürken gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Mourinho kadroda düşünmemişti

Sarı-lacivertlilerde sezon başında Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ancak halen bonservisi Fenerbahçe'de olan isimlerden ikisi hakkında transferde önemli gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Mourinho kadroda düşünmemişti

MIHA ZAJC DÖNECEK

Sezon başında Fransız ekibi Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, Fransa'da bir türlü istenileni veremedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Mourinho kadroda düşünmemişti

Tecrübeli oyuncuyu kadrosunada tutmak istemeyen Fransız ekibi, sezon sonunda yollarını ayıracak. Miha Zajc, Fenerbahçe'ye dönecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Mourinho kadroda düşünmemişti

SERDAR AZİZ BIRAKIYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında kadroda düşünmediği Serdar Aziz, ne yaz transfer döneminde ne de devre arasında kulüp bulmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Mourinho kadroda düşünmemişti

Sarı-lacivertli takımda kalmayı tercih eden 34 yaşındaki stoper, sezon sonu sözleşmesi bitince, futbol kariyerini noktalama kararı aldı.

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