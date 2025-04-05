Galatasaray haberleri: Okan Buruk için olay iddia! Avrupa takımları...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Jose Mourinho ve Okan Buruk arasından yaşananlar maça damga vurmuştu. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, karşılaşmaya dair dikkat çeken ifadeler kullandı. FB-GS HABERLERİ
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Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği mücadelesine Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlar damga vurdu. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç iki teknik direktör arasında yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR:
Birisi ötekine laf atıyor. Öteki onu kovalıyor, burnuna hamle yapıyor. Hamle yapılan, hakemden faul isteyen oyuncu gibi kendini yere atıyor ve tüm dünya maçı bırakıp, Mourinho'nun bu resmini konuşuyor.
Tam anlamıyla rezillik. Mourinho için bir başka leke. Okan Buruk için ise Avrupa'da takım çalıştırma hayalinin bitişi.
Çünkü kendini böyle atan bir hocaya kimse teklif yapmaz.
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