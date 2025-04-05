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Haberler Galatasaray Galatasaray haberleri: Okan Buruk için olay iddia! Avrupa takımları...

Galatasaray haberleri: Okan Buruk için olay iddia! Avrupa takımları...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Jose Mourinho ve Okan Buruk arasından yaşananlar maça damga vurmuştu. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, karşılaşmaya dair dikkat çeken ifadeler kullandı. FB-GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 13:43
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Galatasaray haberleri: Okan Buruk için olay iddia! Avrupa takımları...

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği mücadelesine Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlar damga vurdu. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç iki teknik direktör arasında yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk için olay iddia! Avrupa takımları...

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Seyrettiğimde kendi adıma utandım. Hem Mourinho hem de Okan Buruk adına. Kendileri utandı mı, bilemiyorum. Koca adamlar, ergen çocuklar gibi davrandılar.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk için olay iddia! Avrupa takımları...

Birisi ötekine laf atıyor. Öteki onu kovalıyor, burnuna hamle yapıyor. Hamle yapılan, hakemden faul isteyen oyuncu gibi kendini yere atıyor ve tüm dünya maçı bırakıp, Mourinho'nun bu resmini konuşuyor.

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