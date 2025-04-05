Galatasaray haberleri: Okan Buruk için olay iddia! Avrupa takımları...

İŞTE O AÇIKLAMALAR: Seyrettiğimde kendi adıma utandım. Hem Mourinho hem de Okan Buruk adına. Kendileri utandı mı, bilemiyorum. Koca adamlar, ergen çocuklar gibi davrandılar.

Birisi ötekine laf atıyor. Öteki onu kovalıyor, burnuna hamle yapıyor. Hamle yapılan, hakemden faul isteyen oyuncu gibi kendini yere atıyor ve tüm dünya maçı bırakıp, Mourinho'nun bu resmini konuşuyor.

