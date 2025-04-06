GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'daki etkileyici performansıyla büyük beğeni toplayan Nijeryalı golcü, Avrupa devlerinin radarında. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus ve PSG gibi kulüplerin yakından izlediği Victor Osimhen, İstanbul'daki yaşamından oldukça memnun. Avrupa futbol kamuoyu şu sıralar onun adını konuşuyor. İşte tüm ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Victor Osimhen ise her fırsatta Galatasaray'ı çok sevdiğini ve İstanbul'da çok mutlu olduğunu dile getiriyor. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği Victor Osimhen, Türkiye ve Avrupa'da en fazla konuşulan futbolcular arasında.
LAURENTIIS GÖRÜŞÜYOR
Napoli, Victor Osimhen'in bonservisi için 75 milyon eurodan aşağı inmek istemiyor.
Osimhen'e gelecek tekliflerle de bizzat ilgilenen Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, sadece Juventus konusunda mesafeli davranıyor. Aurelio De Laurentiis'in diğer isteyen kulüplerle görüşmeye hazır olduğu kaydediliyor.
LIVERPOOL ÇOK BEĞENİYOR
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna ilerleyen Liverpool, Victor Osimhen'i transfer listesine dahil etti.
Sezon sonunda Napoli'nin kapısını çalmayı planlayan Kırmızılar, Osimhen'i uzun süredir takip ediyor. SKY Sports'ta yer alan haberde, Liverpool'da menajer Arne Slot'un Nijeryalı forveti çok beğendiği vurgulandı.
ALMANYA'DA OSIMHEN RÜZGARI
Süper Lig'de haftayı 'BAY' geçen Aslan'da verilen 3 günlük izinde Almanya'ya tatile giden Victor Osimhen'i Galatasaray taraftarları yalnız bırakmadı.
Hannover şehrinde sarıkırmızılı taraftarlarla bir araya gelen Osimhen, karşılıklı tezahüratlar yaptı. Ünlü yıldız, taraftarların formalarını imzalayıp, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
CİMBOM'UN GOL MAKİNESİ
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 28 gol, 5 asistle 33 gole direkt etki etti. Osimhen, Süper Lig'de 23 maçta attığı 20 golle, krallık yarışında zirvede yer alırken Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol buldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 2 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinin yıldızı oldu.
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