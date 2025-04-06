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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'daki etkileyici performansıyla büyük beğeni toplayan Nijeryalı golcü, Avrupa devlerinin radarında. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus ve PSG gibi kulüplerin yakından izlediği Victor Osimhen, İstanbul'daki yaşamından oldukça memnun. Avrupa futbol kamuoyu şu sıralar onun adını konuşuyor. İşte tüm ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 06:50
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GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

Fenerbahçe zaferinin kahramanı Victor Osimhen, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da en çok konuşulan ve takip edilen futbolculardan biri...

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

Dünyaca ünlü forvet, sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topluyor. Sezonu mutlaka Galatasaray'da tamamlayacağını söyleyerek sözünü tutan Osimhen, ara transfer dönemindeki teklifleri dinlemeden reddetti. Ancak sezon sonu için birçok Avrupa devi şimdiden yarışa başladı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

NAPOLI TEKLİFLERİ BEKLİYOR

İngiltere'den Liverpool son olarak Nijeryalı forveti takip eden kulüpler arasına katıldı. Liverpool'un yanında Arsenal, Chelsea ve Manchester United da takipte duruyor. Fransa'dan PSG ve İtalya'dan Juventus da Napoli'nin kapısını çalmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

Victor Osimhen ise her fırsatta Galatasaray'ı çok sevdiğini ve İstanbul'da çok mutlu olduğunu dile getiriyor. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği Victor Osimhen, Türkiye ve Avrupa'da en fazla konuşulan futbolcular arasında.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

LAURENTIIS GÖRÜŞÜYOR

Napoli, Victor Osimhen'in bonservisi için 75 milyon eurodan aşağı inmek istemiyor.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

Osimhen'e gelecek tekliflerle de bizzat ilgilenen Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, sadece Juventus konusunda mesafeli davranıyor. Aurelio De Laurentiis'in diğer isteyen kulüplerle görüşmeye hazır olduğu kaydediliyor.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

LIVERPOOL ÇOK BEĞENİYOR

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna ilerleyen Liverpool, Victor Osimhen'i transfer listesine dahil etti.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

Sezon sonunda Napoli'nin kapısını çalmayı planlayan Kırmızılar, Osimhen'i uzun süredir takip ediyor. SKY Sports'ta yer alan haberde, Liverpool'da menajer Arne Slot'un Nijeryalı forveti çok beğendiği vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

ALMANYA'DA OSIMHEN RÜZGARI

Süper Lig'de haftayı 'BAY' geçen Aslan'da verilen 3 günlük izinde Almanya'ya tatile giden Victor Osimhen'i Galatasaray taraftarları yalnız bırakmadı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

Hannover şehrinde sarıkırmızılı taraftarlarla bir araya gelen Osimhen, karşılıklı tezahüratlar yaptı. Ünlü yıldız, taraftarların formalarını imzalayıp, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

CİMBOM'UN GOL MAKİNESİ

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 28 gol, 5 asistle 33 gole direkt etki etti. Osimhen, Süper Lig'de 23 maçta attığı 20 golle, krallık yarışında zirvede yer alırken Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol buldu.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 2 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinin yıldızı oldu.

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