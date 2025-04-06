GALATASARAY HABERİ - Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! İşte o takımlar...

Fenerbahçe zaferinin kahramanı Victor Osimhen, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da en çok konuşulan ve takip edilen futbolculardan biri...

Dünyaca ünlü forvet, sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topluyor. Sezonu mutlaka Galatasaray'da tamamlayacağını söyleyerek sözünü tutan Osimhen, ara transfer dönemindeki teklifleri dinlemeden reddetti. Ancak sezon sonu için birçok Avrupa devi şimdiden yarışa başladı.