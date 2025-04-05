Real Madrid-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler 11'de...

Real Madrid-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek. 29 hafta sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan eflatun-beyazlılar 63 puanla 2. sırada yer alıyor. Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamak isteyen Real Madrid, zorlu rakibi karşısında üst üste 4. galibiyetini almayı amaçlıyor. Atletico Madrid ve Barcelona ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen İspanyol devi, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Valencia ile oynanacak mücadelede Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 30. haftasında oynanacak Real Madrid-Valencia maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak.

REAL MADRID-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Valencia maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Carlo Ancelotti yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Real Madrid, 30. haftada Valencia'yı konuk edecek. Kritik maçta Arda Güler'in kadroda olması bekleniyor. A Milli futbolcunun mücadeleye yedek kulübesinde başlayacağı, teknik heyetin şans vermesi durumunda oyuna sonradan dahil olacağı tahmin ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Gonzalez, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Camavinga, Rodyrgo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Valencia: Mamardashvili, Aarons, Tarrega, Mosquera, Vazquez, Javi Guerra, Barrenechea, Perez, Almeida, Lopez, Sadiq