  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 6 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 6 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 6 Nisan Pazar | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 6 Nisan 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 07:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 6 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 6 NİSAN? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 6 Nisan Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

6 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'a bir kaleci adayı daha!
Kadıköy'de dev randevu! İşte derbinin 11'leri
DİĞER
Kuruluş Osman’ın yeni oyuncularından özel açıklamalar! "Karakterimi izleyiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyorum"
CHP'de "olağanüstü" kurultay! Bir yanda "Özgür"leşme hesapları diğer yanda liste savaşları | İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne?
Mourinho, Fred ve Mert Hakan Trabzonspor maçında olacak mı?
Buruk için olay iddia! Avrupa takımları...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho, Fred ve Mert Hakan Trabzonspor maçında olacak mı? Mourinho, Fred ve Mert Hakan Trabzonspor maçında olacak mı? 00:11
PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza yağdı! PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza yağdı! 00:11
Antalya evinde kazandı! Antalya evinde kazandı! 00:11
Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki! Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki! 00:11
Buruk için olay iddia! Avrupa takımları... Buruk için olay iddia! Avrupa takımları... 00:11
Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! 00:11
Daha Eski
RAMS Başakşehir tek golle kazandı! RAMS Başakşehir tek golle kazandı! 00:11
PSG 13. şampiyonluğunu kazandı! PSG 13. şampiyonluğunu kazandı! 00:11
Beşiktaş'ta Ersin gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı... Beşiktaş'ta Ersin gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı... 00:11
Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! 00:11
F.Bahçe Medicana Kupa Voley'de şampiyon! F.Bahçe Medicana Kupa Voley'de şampiyon! 00:11
İngilizler tribünden takip etti! Barış Alper Yılmaz İngilizler tribünden takip etti! Barış Alper Yılmaz 00:11