Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

"İNŞA EDEREK GİTMELİYİZ" Milli takımın güncel kadrosunda çok yetenekli oyuncular olduğunu aktaran Arda Turan, "Montella'nın takım savunmasına, taktik bilgisine güvendiğim için kura yoluyla çok enteresan yerlere gideceğini düşünüyorum. Ben çok inanıyorum. Çok sevimli ve güzel bir milli takım var. Çok yetenekli oyuncular var. İnşa ederek gitmeliyiz. Bu turnuvada ne olursa olsun bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz.

"SEMİH DE ARDA DA BU TAKIMIN ÖNEMLİ OYUNCULARI OLACAKTIR" Semih de Arda bu takımın çok önemli oyuncuları olacaktır. Bu çocuklar hepsi yetenekli oyuncular. Artık oyuncular arasında çok fark yok. Ben gönülden inanıyorum. Portekiz maçına hepimiz üzülüyoruz. Birlik ve beraberlik haline tekrar döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.