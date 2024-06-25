Haberler Haberler Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

Trendyol Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, A Milli Takım hakkında konuştu ve genç yıldız Arda Güler'in durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 10:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız Türkiye, F Grubu'nda Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek. Maçtan puan veya puanlar alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek olan Milli Takım'da gözler Arda Güler'in oynayıp oynamayacağında...

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

Eski milli takım kaptanı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın kampında olan basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Vinzcenzo Montella hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

"Bu hikayenin güzel tarafını da olumsuz tarafını da yaşamış bir olarak bu hikayenin paydaşı olmak önemli. Bu hikayenin ne çeşit olacağına hep beraber karar vereceğiz. O yüzden ben inanıyorum herkes üzerine düşen görevi vicdanı da tartıp öyle davranacaktır. Çok güzel bir yolculuğun içindesiniz. Hep beraber bu hikayeyi çok güzel hale getirelim. İnşallah 2002'yi de, 2008'i de geçeriz" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

"İNŞA EDEREK GİTMELİYİZ"

Milli takımın güncel kadrosunda çok yetenekli oyuncular olduğunu aktaran Arda Turan, "Montella'nın takım savunmasına, taktik bilgisine güvendiğim için kura yoluyla çok enteresan yerlere gideceğini düşünüyorum. Ben çok inanıyorum. Çok sevimli ve güzel bir milli takım var. Çok yetenekli oyuncular var. İnşa ederek gitmeliyiz. Bu turnuvada ne olursa olsun bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz.

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

"SEMİH DE ARDA DA BU TAKIMIN ÖNEMLİ OYUNCULARI OLACAKTIR"

Semih de Arda bu takımın çok önemli oyuncuları olacaktır. Bu çocuklar hepsi yetenekli oyuncular. Artık oyuncular arasında çok fark yok. Ben gönülden inanıyorum. Portekiz maçına hepimiz üzülüyoruz. Birlik ve beraberlik haline tekrar döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun çok özel bir oyuncu olduğuna değinen Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"HAKAN ÇOK BÜYÜK LİDERLİK GÖSTERİYOR"

"Onu çok severim. Çok özel bir oyuncu. Öteki tarafı seçenlere de saygım oldu. Hakan gibi oyuncular çok büyük örnektir. Hakan ülkemizi seçti. Yaptığı bütün şeyler muhteşem. Hakan her milli maçta beraber olmak istiyor. Avrupa'nın en iyi orta saha oyunculardan biri. Orada olması bile gelecek için, oradaki çocuklar için çok büyük örnek. Hakan'a kardeş gibi bakıyoruz. Çok büyük liderlik gösteriyor. Dünkü hali de bizi ne kadar önemsediğini gösterir.

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

"HAKAN GEREKLİ YERDE GEREKENİ YAPACAKTIR"

Hakan'ın gerekli yerde gerekeni yapacağından şüphem yok. Yıldıray ağabeyden başlıyor, bu oyuncuların gurbetçi gençler için yaptıkları çok önemli. Üzülmesini anlıyorum. Türk Milli Takım kaptanlarının kaderinde bu var galiba. Çok iyi devam edecektir."

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

"ARDA BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

Arda Güler ile zaman zaman konuştuğunu dile getiren Turan, "Arda bizim göz bebeğimiz. Gerçekten ona ihtiyacımız olan 90 dakikalar geliyor. Arda, Real Madrid'de sezon sonunda 8-10 maç çok iyi oynadı. Gürcistan maçında zemin ağırdı. Dışarıdan baktığınız zaman Arda gibi bir oyuncuyu korumak için elinizden geleni yapabilirsiniz."

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

"Arda Güler muhteşem bir oyuncu. Topa sahip, set hücumu yapacağımız maçlarda etkili kullanabiliriz. Arda o hayal ettiğimiz şeye götürecek oyunculardan biri. İlk krizlerde suni krizler olur. Arda'nın bunlara geleceğini sanmıyorum. Muhteşem bir elmas var."

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

"ÇEKYA MAÇINDA ARDA'YA İHTİYACIMIZ VAR"

"Onun futbolunu konuşup, eğlenmeliyiz. Çekya'yı geçerek son 16 maçında gerçek Arda'ya ihtiyacımız var. En ihtiyacımız olan yerde hocamız onu değerlendirecektir düşünüyorum" dedi.

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

"MONTELLA'NIN İYİ SINAVLAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın iyi sınavlar verdiğini düşündüğünü söyleyen Arda Turan, "2008'de yarı final kadromuzu hatırlayın. Montella'nın iyi sınavlar verdiğini düşünüyorum. Portekiz maçının ilk yarısını beğenmiştim. Hepimiz anlara hazır olmalıyız. Bu takım, bu kültürü yapabilir" şeklinde konuştu.

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

"AMAN BİR ŞEY OLMASIN"

Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında yaşanan ve tartışma konusu olan diyaloğun sorulması üzerine Turan, "Montella'nın tavrını okuduğumda, 'Sen delisi misin Arda, biz seni maçta oynatmıyoruz. Çekya maçı var, çok önemli. Düz koşuya git, aman bir yerine bir şey olmasın'

Arda Turan'dan Arda Güler yorumu: Yanlış okuma var!

"CANER'İ BAZEN İDMANA ALMAM"

"Oyuncularıma bazen öyle yaparım. Caner her antrenmanda oynamak ister, onu antrenman dışına iterim. Montella, Arda'nın üstüne titriyor, hepimiz gibi. Bu konuyu böyle bırakalım. Görüntüleri okumak zordur, özellikle futbolunda içinden gelmeyen insanlar için. Bu yanlış bir okuma" cevabını verdi.

G.Saray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek?
Türk Telekom
DİĞER
47 yaşında tekrar anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı! Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti!
"Yeni hançeri kime batıralım" yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu "Özel'e karşı imza toplayacak" iddiası: Bonus Mansur Yavaş...
F.Bahçe'den herkesi şaşırtacak transfer!
Jose Mourinho'nun hayali Lewandowski!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kuntz'dan flaş A Milli Takım yorumu!
Çekya - Türkiye maçı NE ZAMAN?
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ | SEĞMEN halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
Esenler su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (25 Haziran)
Ataşehir su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (25 Haziran)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 10:35
Çekya - Türkiye maçı NE ZAMAN? Çekya - Türkiye maçı NE ZAMAN? 10:26
G.Saray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek? G.Saray'da yabancı krizi! Kimler takımdan gönderilecek? 10:19
F.Bahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor! F.Bahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor! 09:29
Fransa - Polonya maçı ne zaman? Fransa - Polonya maçı ne zaman? 09:13
Hollanda - Avusturya maçı ne zaman? Hollanda - Avusturya maçı ne zaman? 09:09
Daha Eski
Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman? Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman? 09:05
İngiltere - Slovenya maçı ne zaman? İngiltere - Slovenya maçı ne zaman? 09:01
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Haziran bugün kimin maçı var? 07:53
Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! 00:34
Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! 00:34
F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı 00:34