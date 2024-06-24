Haberler Haberler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Son 16 turuna yükseleceğiz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Son 16 turuna yükseleceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 14:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Son 16 turuna yükseleceğiz

Futbol Federasyonu'ndan; "TFF Başkanı Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu: Son 16 Turuna Yükseleceğiz" başlığıyla yapılan açıklamaya göre Büyükekşi, "Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç A Millî Futbol Takımıyız. 2032 yılında Türkiye - İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak Millî Takımın temellerini attık. Biz A Millî Takımımızın bugününe de yarınına da güveniyoruz. Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmak demiştik ve bu da bizim elimizde. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz" dedi.

"HOCAMIZA VE TAKIMIMIZA GÜVENİMİZ TAM"

Teknik direktör Vincenzo Montella ve takıma güvendiğini vurgulayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Millî formaya gönül vermiş futbolcularımızın hepsi bizim için çok değerlidir. Kadro tercihleri de futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Gerek teknik kadromuz, gerekse de oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Millî Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Millî Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Millî Takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz."

G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza...
G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek
DİĞER
Seren Serengil'in beş katlı villası görenleri büyüledi! Muhteşem süper lüks evindeki o detay dikkat çekti!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 'normalleşme' zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
A Milli Takım'da şok sakatlık!
Buruk'tan o yıldızın ayrılığına izin yok!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çağlar Söyüncü'den A Milli Takım'a destek!
A Milli Takım'da şok sakatlık!
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2024?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... 14:38
Fransa - Polonya maçı ne zaman? Fransa - Polonya maçı ne zaman? 14:11
G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 13:09
Buruk'tan o yıldızın ayrılığına izin yok! Buruk'tan o yıldızın ayrılığına izin yok! 12:32
F.Bahçe yeni sezon mesaisine başlıyor! F.Bahçe yeni sezon mesaisine başlıyor! 12:15
Hollanda - Avusturya maçı ne zaman? Hollanda - Avusturya maçı ne zaman? 12:12
Daha Eski
Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman? Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman? 12:09
İngiltere - Slovenya maçı ne zaman? İngiltere - Slovenya maçı ne zaman? 12:05
Trabzonspor sezonu açıyor Trabzonspor sezonu açıyor 12:01
Beşiktaş'tan Martial bombası! Transferde 2 rakip birden Beşiktaş'tan Martial bombası! Transferde 2 rakip birden 11:59
Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor Mert Müldür'e sürpriz talip! Avrupa devi istiyor 11:55
Enis Destan'a Alman kancası! O teklif ortaya çıktı Enis Destan'a Alman kancası! O teklif ortaya çıktı 11:41