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Belçika 2-0 Romanya (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024 E Grubu 2. maçında Belçika ile Romanya kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadeleden Belçika 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 21:54 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 00:26
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Belçika 2-0 Romanya (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'te heyecan sürüyor. Turnuvada E Grubu 2. maçında Belçika ile Romanya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan Belçika 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Maçta gol perdesini 2. dakikada Tielemans açtı.

İlk yarı bu golle Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 80. dakikada Kevin De Bruyne skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve Belçika sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE BU MAÇIN ARDINDAN GÜNCEL PUAN DURUMU:

1 - Romanya 3 (Averaj +1)

2- Belçika 3 (Averaj +1)

3- Slovakya 3 (Averaj 0)

4- Ukrayna 3 (Averaj -2)

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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