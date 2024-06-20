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Ne maçtı ama

Livakovic ve Manaj’ın kapıştığı maçta Arnavutluk 1-0’dan 2-1 geri düştü. 76’da kendi ağlarını havalandıran Gjasula, 90+5’te ipten aldı

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Ne maçtı ama

Euro 2024 B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk turnuvanın en heyecanlı maçlarından birine imza attı. Son 15 dakikası gol düellosuna sahne olan müthiş karşılaşmada 11. dakikada Arnavutluk öne geçti. Asani'nin sağdan ortasında Laçi, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne taşıdı. İkinci yarıda 74. dakikada Budimir'in pasında Kramaric, eşitliği sağladı: 1-1. İki dakika sonra da Hırvatlar öne geçti. Ceza sahasının solundan son çizgiye inen Budimir, topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Sucic'in yaptığı vuruşta Arnavut futbolcu Gjasula'ya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1 90+5. dakikada Arnavutluk beraberliği yakaladı. Hoxha'nın sol kanattan ceza alanına girerek yerden penaltı noktasına gönderdiği topu düzgün vuruşla ağlarla buluşturan Gjasula, durumu 2-2'ye getirdi iki takım birer puanı paylaşıp gruptaki durumlarını son maça taşıdı.

KALECİLER YILDIZLAŞTI

HIRVATİSTAN-Arnavutluk maçına kaleciler damga vurdu. Müthiş bir futbol ziyafetine sahne olan karşılaşmada Hırvatistan'da Livakovic ve Arnavutluk'ta Strakosha, önemli kurtarışlar yaptı. İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'daki 29 yaşındaki Strakosha, 8 kurtarış yaparken, 29 yaşındaki Fenerbahçeli Livakovic de 5 kurtarışa imza attı.

EURO 2024'TE YUGOSLAV DERBİSİ

EURO 2024 C Grubu 2. maçında dağılan Yugoslavya'nın iki takımı Slovenya ile Sırbistan saat 16.00'da Münih'te karşılaşacak. Fenerbahçeli Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, ilk maçta İngiltere'ye 1-0 yenildi. Slovenya ise Danimarka'yla 1-1 berabere kaldı. İki takım, aralarında oynadıkları 8 maçta 6 beraberlik, birer galibiyet aldı.

ALMANYA DOLU DİZGİN

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, A Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'ı 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Macaristan ise bu yenilgiyle evine döndü. Panzerler; Musiala ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle sonuca giderken, sürprize izin vermedi.

POLONYA AVUSTURYA MELER'İN

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, D Grubu'nda yarın Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'daki Polonya-Avusturya maçını yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Meler, E Grubu'nda Belçika- Slovakya arasındaki maçta da düdük çalmıştı.

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