İskoçya 1-1 İsviçre | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün kapanış maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçta İskoçya'nın golünü 13. dakikada Scott McTominay kaydetti.
İsviçre'nin golü ise 26. dakikada Xherdan Shaqiri'den geldi.
İskoçya bu sonuçla A Grubu'nda puanını 1'e çıkardı.
İsviçre ise 4 puana yükseldi.
A Grubu'nda 3. maçta İskoçya, Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
İsviçre ise lider Almanya ile karşılaşacak.
GOLLERİ İZLEYİN
🏆⚽ GOL | İskoçya hızlı çıktı, McTominay'in vuruşunda top savunmaya çarpıp ağlara gitti! pic.twitter.com/Qde5zxqEZh— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024
🏆⚽ GOL | Shaqiri hatayı affetmedi! Gelişine muazzam bir vuruş! İsviçre skora dengeyi getirdi... pic.twitter.com/gmW76WVBGf— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024