İskoçya 1-1 İsviçre | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün kapanış maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçta İskoçya'nın golünü 13. dakikada Scott McTominay kaydetti.

İsviçre'nin golü ise 26. dakikada Xherdan Shaqiri'den geldi.

İskoçya bu sonuçla A Grubu'nda puanını 1'e çıkardı.

İsviçre ise 4 puana yükseldi.

A Grubu'nda 3. maçta İskoçya, Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre ise lider Almanya ile karşılaşacak.

GOLLERİ İZLEYİN

🏆⚽ GOL | İskoçya hızlı çıktı, McTominay'in vuruşunda top savunmaya çarpıp ağlara gitti! pic.twitter.com/Qde5zxqEZh — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024