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İskoçya 1-1 İsviçre | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

EURO 2024 A Grubu karşılaşmasında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. İskoçya bu sonucun ardından turnuvadaki ilk puanını aldı. İsviçre ise puanını 4'e yükseltti. İşte maçın golleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 21:51 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 23:57
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İskoçya 1-1 İsviçre | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün kapanış maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçta İskoçya'nın golünü 13. dakikada Scott McTominay kaydetti.

İsviçre'nin golü ise 26. dakikada Xherdan Shaqiri'den geldi.

İskoçya bu sonuçla A Grubu'nda puanını 1'e çıkardı.

İsviçre ise 4 puana yükseldi.

A Grubu'nda 3. maçta İskoçya, Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre ise lider Almanya ile karşılaşacak.

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