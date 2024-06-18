Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde A Millİ Takımı desteklemek üzere maçın oynanacağı Dortmund'da bulunan Türk taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "Taraftar Yürüyüşü" etkinliğinde buluştu.

Taraftarların yerel saatle 12.00'den itibaren KleppingStraße'de kurulan Fan Zone'da toplanmasıyla başlayan etkinlik için özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nde sanatçılar Sefo ve Murda, sevilen şarkılarına yer verdikleri performanslarıyla alana gelen taraftarları coşturdu.