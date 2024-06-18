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Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mızın da bulunduğu zorlu turnuvada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Taraftarlarımız, Almanya sokaklarını adeta kırmızı-beyaz renklere boyadı. İşte o görüntüler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 15:00
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Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde A Millİ Takımı desteklemek üzere maçın oynanacağı Dortmund'da bulunan Türk taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "Taraftar Yürüyüşü" etkinliğinde buluştu.

Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler

Taraftarların yerel saatle 12.00'den itibaren KleppingStraße'de kurulan Fan Zone'da toplanmasıyla başlayan etkinlik için özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nde sanatçılar Sefo ve Murda, sevilen şarkılarına yer verdikleri performanslarıyla alana gelen taraftarları coşturdu.

Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler

Sefo, A Milli Takıma EURO 2024 serüveni için hazırlayarak armağan ettiği "Türkiye'm" şarkısını seslendirirken, taraftarlar da kendisine eşlik etti.

Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler

YAĞMUR TANRISEVSİN DE TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Millî Takım Taraftar Otobüsü'nde yerini alan A Millî Takım Gönüllü Futbol Elçisi Yağmur Tanrısevsin de etkinlik boyunca taraftarlar bir arada oldu.

Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler

Şarkılara ve marşlara eşlik eden ünlü oyuncu, Türkiye'nin EURO 2024'teki ilk maçı öncesinde bu büyük coşkunun bir parçası oldu.

Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler

TARAFTARLAR DJ PERFORMANSI EŞLİĞİNDE STADYUMA YÜRÜDÜ

"Tarihin izinde, zafer yolunda" mottosuyla taraftarlarım yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş etkinliği, DJ performansı eşliğinde devam etti.

Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, karşılaşmanın oynanacağı Dortmund BVB Stadyumu'nun önünde sona erdi.

Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler

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Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler

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