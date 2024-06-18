Sokaklar kırmızı-beyaz! Almanya'dan renkli görüntüler
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mızın da bulunduğu zorlu turnuvada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Taraftarlarımız, Almanya sokaklarını adeta kırmızı-beyaz renklere boyadı. İşte o görüntüler...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
YAĞMUR TANRISEVSİN DE TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Millî Takım Taraftar Otobüsü'nde yerini alan A Millî Takım Gönüllü Futbol Elçisi Yağmur Tanrısevsin de etkinlik boyunca taraftarlar bir arada oldu.
Şarkılara ve marşlara eşlik eden ünlü oyuncu, Türkiye'nin EURO 2024'teki ilk maçı öncesinde bu büyük coşkunun bir parçası oldu.
TARAFTARLAR DJ PERFORMANSI EŞLİĞİNDE STADYUMA YÜRÜDÜ
"Tarihin izinde, zafer yolunda" mottosuyla taraftarlarım yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş etkinliği, DJ performansı eşliğinde devam etti.
Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, karşılaşmanın oynanacağı Dortmund BVB Stadyumu'nun önünde sona erdi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
DİĞER