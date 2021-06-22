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Son dakika spor haberi: EURO 2020'nin en değerlisi !

Son dakika spor haberi: 'nin yıldız futbolcusu , EURO 2020'de mücadele eden oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim oldu. Fransız futbolcuyu, 'den ve takip etti.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 15:47
Son dakika spor haberi: EURO 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe!

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, EURO 2020'deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedellerinin toplamı, 1 milyar 189 milyon euro olarak hesaplandı.

22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mbappe'nin 189 milyon euro ile başı çektiği listenin 2 ve 3. sırasında, İngiliz oyuncular (127 milyon euro) ve (121 milyon euro) yer aldı.

Listede 'den 4, 'dan 2, , , Almanya ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.

"EURO 2020'nin en değerli 10 futbolcusu" şöyle sıralandı:

Futbolcu

Değer (euro)

1

(Fransa)

189 milyon

2

Harry Kane (İngiltere)

127 milyon

3

Marcus Rashford (İngiltere)

121 milyon

4

(İngiltere)

115 milyon

5

(Belçika)

115 milyon

6

(Portekiz)

114 milyon

7

(İngiltere)

110 milyon

8

(Belçika)

105 milyon

9

(Hollanda)

100 milyon

10

(Almanya)

93 milyon
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