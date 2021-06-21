Endülüs’te raks!

İspanya'nın güneybatı kesminde yer alan Endülüs özerk bölgesinin merkezi: Sevilla... İç liman olarak Endülüs'ün en önemli ve İspanya'nın 4. büyük kentidir. Geçmişte de bir kültür merkezi, müslüman İspanya'nın başkenti ve 'Yeni Dünya'ya düzenlenen keşif seferlerinin başlangıç noktası olarak önem taşır. Tarihin önemli olaylarına ev sahipliği yapan bu şehir, kültürel yapılarının yanı sıra dünya tarihine geçmiş önemli isimler çıkarmıştır.

Sevilla'nın nüfusu yaklaşık 2 milyona ulaşırken, Santa Maria Katedrali, Alcazar Sarayı, 12 Köşeli Altın Kule, San Marcos Klisesi, Lonca Evi, Maria Luisa Parkı şehrin gezilecek yerleri arasında bulunmaktadır. Sevilla, iki rakip futbol takımına ev sahipliği yapmaktadır: Sevilla ve Real Betis... Sevilla şehri, 2004 ve 2008 yıllarında Yaz Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için aday olmuş, ancak her iki girişimi de olumsuz sonuçlanmıştı.

STAT DEĞİL SERVET

Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan statlardan olan Sevilla Olimpiyat Stadı'nın temeli 1997'de atılırken, açılışı ise 5 Mayıs 1999'da yapıldı. 57 bin 619 kişi kapasiteli stadın İspanya'ya maliyeti ise tam 120 milyon euro olarak açıklandı.

5 YILDIZI KAPTI!

YAPIMI tam iki yıl süren 57 bin 619 kişilik Sevilla Olimpiyat Stadı, UEFA'dan da tam puan almıştı. Her yıl da tadilat çalışmalarının yapıldığı İspanya'nın bu önemli stadı, Avrupa'nın patronu UEFA'dan 5 yıldızı almıştı.

UEFA FİNALİ OYNANDI

Çok amaçlı olarak kullanılan Sevilla Olimpiyat Stadı, 1999 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 2003 UEFA Kupası Finali bu statta oynanırken, 2004 ve 2011 Davis Tenis Kupası Finalleri de Sevilla Olimpiyat Stadı'nda yapılmıştı.

6 KEZ SAHNE ALDI

İspanya Milli Takımı, Estadio de La Cartuja Stadı'nda (Sevilla Olimpiyat Stadı) tam 6 kez sahneye çıktı. Boğalar, Avrupa Şampiyonası öncesi 4 kez rakiplerini ağırladığı bu statta EURO 2020'de de gruptaki ilk iki karşılaşmayı oynadı.

EURO 2020'de gruptaki ilk iki maçını Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynayan İspanya, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Boğalar, İsveç ve Polanya'ya karşı sahadan beraberlikle ayrıldı.