Karpatlar’ın Paris’i

EURO 2020'ye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan Romanya'nın başkenti Bükreş, turnuvayı güzelliştiren şehirlerden bir tanesi. Şehir, Romanya'nın güneydoğusunda yer alır. Nüfusu 2 milyon olan şehir, çevre yerleşimlerle birlikte 2 buçuk milyonu bulur. Çok eski yerleşim yeri olduğunu gösteren arkeolojik kalıntılar olmakla beraber Bükreş (București) adına ilk defa 1459'dan kalma yazılı belgelerde rastlanmıştır. Bükreş'in adı 'zevk ve mutluluk' anlamına gelen 'bucur' sözcüğünden türemiştir. Bükreş, Rumen sanat ve mimarisinin, ticaretin de merkezidir.

Avrupa'da şehir için 'Doğunun Paris'i ya da 'Karpatların Paris'i yakıştırması yapılmıştır. Göz alıcı mimarisi, geniş sokakları ve sanata verilen değerle bu yakıştırmayı fazlasıyla hak eden Bükreş, ekonomik olarak da Romanya'nın refah seviyesi en yüksek kenti durumundadır. Fatih Sultan Mehmet'in Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Vlad Tepeş'in üzerine başlattığı sefer de bu şehre yönelik olmuştur. Voyvoda, şehri korumak için Bükreş Kalesi'ni inşa ettirse de yararı olmaz. Osmanlı Devleti'nin fethinden sonra Bükreş tam tamına 400 sene Osmanlı toprağı olur.



SAVAŞ DARBE VURDU



İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük felaketler yaşayan Bükreş şehri Romanya'da komünizmin kurulmasının ardından, büyümeye devam etti. Çoğu kule bloklarına hakim olan yeni ilçeler inşa edildi. Nikolay Çavuşesku liderliği (1965-89) sırasında şehrin tarihi bölümlerinin çoğu yıkıldı. 1977'deki deprem de önemli bir hasara yol açtı

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TAM BİR SANAT ŞEHRİ



Sanata verdiği değerle öne çıkan şehir pek çok yönden öne çıkıyor. Bükreş bu bağlamda opera, bale ve popüler sahne sanatlarına beşiklik ediyor. Ayrıca eğlenceli gece hayatı, konforlu otelleri ve geliştirilmiş şehir içi ulaşımıyla dikkat çekiyor. Metro ile örülü şehir, planlaması bakımından da oldukça zarif bir yapıdadır.



AVRUPA FİNALİ OYNANDI



EURO 2020 karşılaşmalarının oynandığı eksi adıyla Ulusal Arena yani Bükreş Arena Stadı 2008 yılında inşa edilmeye başlanan ve Eylül 2011'de faaliyete geçen çok amaçlı bir stadyum. Yapı, 1953 yılında inşa edilen ve genellikle aynı adla anılan stadyum yıkılıp yapılmıştır. 55.634 kişi kapasitelidir. Oyun alanı 105x68 metredir.



ANKARA'NIN KARDEŞİ



Ankara, Atlanta ve Pekin ile kardeş şehir olan Bükreş'te çok sayıda araştırma merkezi ile bilim ve sanat dallarında öğrenim veren yüksekokullar vardır. Village Müzesi, Roma Kitaplığı ve Peasant Müzesi önemli gezi alanlarıdır. Dünyanın en geniş ikinci binası olan (Pentagon'dan sonra) Parlemento Sarayı da yine buradadır.



Romanya Milli Takımı'nın karşılaşmalarına çıktığı stadyum, 9 Mayıs 2012'de oynanan UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır. İspanyol Atletico Madrid'in Atletic Bilbao'yu 3-0 yendiği mücadele de bu statta oynanmıştır.