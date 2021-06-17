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Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | C Grubu

heyecanı tüm hızıyla sürüyor. C Grubu'nun ikinci maçında ilk maçını şanssız şekilde karşısında kaybeden Ukrayna, diğer puansız takım ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler müsabakanın başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal gibi bilgileri araştırıyor. Peki, EURO 2020'deki günün ilk karşılaşması olan Ukrayna-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte tüm detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:10
Ukrayna Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | EURO 2020 C Grubu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardaki ilk maçların tamamlanmasının ardından ikinci karşılaşmalara geçildi. Günün ilk maçı da C Grubu takımlarından Ukrayna ile arasında oynanacak. Ukrayna ilk maçında karşısında 3-2 mağlup olmuştu. Kuzey Makedonya ise ilk mücadelede 'ya 3-1 yenilmişti. Grupta puansız iki ekip karşılaşacak.

UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna ile Kuzey Makedonya'nın karşı karşıya geleceği maç TSİ 16.00'da başlayacak ve zorlu mücadelede ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Ukrayna: Bushchan; , , Matviyenko, Mykolenko; , Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; S.Ristevski, Velkovski, Musliu; Nikolov, Bardhi, Ademi, , ; , Trajkovski

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