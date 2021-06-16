Haberler Euro 2020 Avusturyalı Marko Arnautovic'e ırkçılık cezası! O maçta oynamayacak

Avusturyalı 'e ırkçılık cezası! O maçta oynamayacak

Son dakika haberi... , 'nın ile oynadığı müsabakada, 'in ırkçı söylemlerde bulunduğunu tspit etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Arnautovic, 1 maç ceza aldı. Avusturyalı futbolcu, Avusturya'nın ile oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 15:48 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 16:09
Avusturyalı Marko Arnautovic'e ırkçılık cezası! O maçta oynamayacak

, 'nın ile oynadığı müsabakasında ırkçı hakaretler ettiği ve semboller kullanıldığını belirterek, 'e 1 maç men cezası verdi.

Avusturya Milli Takımı futbolcusu Marko Arnautovic'e, Avrupa Şampiyonası'ndaki Kuzey Makedonya müsabakasında rakip futbolcu ve taraftarlara yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle maçın ardından tarafından soruşturulma başlatmıştı.

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Arnautovic, "Ben ırkçı değilim. Makedon ve Arnavut insanlardan özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı. UEFA Disiplin Komitesi, yaptığı açıklamada ırkçı hakaretler ettiği ve semboller kullandığını belirterek Marko Arnautovic'e 1 maç men cezası verdi. 32 yaşındaki futbolcu Avusturya'nın ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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