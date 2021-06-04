Haberler Haberler A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor

'nın hazırlıkları sürüyor

A Milli Takım, () hazırlıklarına 'da devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer isimler ise istasyon, top kazanma çalışması ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 15:06 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 15:06
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor

, hazırlıklarına 'da devam ediyor.

kentinin kasabasında bulunan Hotel Klosterpforte'de konaklayan Ay Yıldızlılar, antrenmanı da buradaki sahada yaptı. maçında oynayan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Milliler, çalışmalarını 5 Haziran Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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