İspanya'ya büyük şok

2026 FIFA Dünya Kupası sürpriz sonuçlardan birine daha dün akşam şahit oldu. Son Avrupa Şampiyonu olan ve turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, H Grubu'ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı. Yüzde 74'e 26 topla oynama oranıyla rakip ceza sahasını adeta abluka altına alan Boğalar, rakip savunmayı geçemedi ve 90 dakikayı golsüz tamamladı.

Oyunun gidişatı A Milli Takımımız'ın Avusturalya karşısındaki futbolunu da hatırlattı. Biz de yüksek topla oynama, şut ve rakip ceza sahasında topla buluşmamıza rağmen Avusturalya'yı geçememiştik.

YAMAL 2. YARIDA

İspanya'da mücadeleye yedek başlayan turnuvanın yıldız adayı Lamine Yamal, 71'inci dakikada oyuna dahil oldu. Onun girişiyle Boğalar ataklarını sıklaştırdı ancak yine de golü bulamadı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan Yeşil Burun Adaları, ilk maçında İspanya'dan puan alarak büyük sürpriz yaparken, İspanya'nın kaybı herkesi şaşırttı.