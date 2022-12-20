Arjantin'in Dünya Kupası kutlamaları yarıda kaldı! Federasyon başkanı özür diledi...

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın bu büyük başarıyı ülkeye döndükten sonra vatandaşlarıyla kutlaması için özel bir tören düzenlendi.

Kutlamalar için milyonlarca insan sokaklara döküldü, inanılmaz kalabalık sonrası Buenos Aires sokaklarında deyim yerindeyse iğne atılsa yere düşmeyecek bir izdiham meydana geldi.

Milli takımı taşıyan üstü açık otobüsün Buenos Aires'in merkezinde bulunan Dikilitaş'a ulaşması bekleniyordu. Ne var ki, kalabalık nedeniyle planda değişiklik yapılmak zorunda kalındı.

5 milyon civarı Arjantin vatandaşının kutlamalara katıldığı belirtilirken, takım otobüsü kalabalık nedeniyle bir noktadan sonra ilerleyecek alan bulamadı. Bunun üzerine bir helikopter çağrıldı ve futbolcular otobüsten inip helikopterlerle alandan ayrıldı.

FEDERASYON BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia bu gelişme sonrası sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Güvenlik güçlerinin kalabalığın güvenliğini göz önünde bulundurarak kendilerine izin vermediğini aktaran Chiqui Tapia, "Dikilitaş'taki insanları selamlamamıza izin vermiyorlar. Bize eşlik eden güvenlik güçleri ilerlememize izin vermiyorlar. Tüm şampiyon futbolcular adına binlerce özür diliyorum. Yazık." dedi.