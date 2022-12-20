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2022 Dünya Kupası sonrası Lionel Messi'den bir rekor daha!

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran Arjantin'de, Lionel Messi gündemin 1 numaralı ismi olmuştu. Turnuva sonrası Messi, sosyal medyada da bir rekora imza attı. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 12:50
2022 Dünya Kupası sonrası Lionel Messi'den bir rekor daha!

2022 Dünya Kupası birçok rekorla, tarihe geçen anlarla sona erdi. Arjantin 36 yıllık özlemine son verip bu kupayı 3. kez kazanırken, Lionel Messi görkemli kariyerindeki tek eksiği giderdi.

Üstelik Messi turnuvanın en değerli oyuncusu da seçildi. 7 gol 3 asistle Katar 2022'de skora en çok katkı veren oyuncu oldu.

Altın top ödülünü 2014'ün ardından 2. kez kazanan Messi tarihte bunu başaran ilk oyuncu.

35 yaşındaki yıldız sosyal medya paylaşımıyla da bir rekor imza attı.

Rekor!
Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile paylaştığı Instagram gönderisi 56 milyondan fazla beğeniye ulaştı ve bu rakam artmaya devam ediyor.

Bu paylaşım, daha önce resmi olarak bir sporcu için tarihin en çok beğenilen sosyal medya paylaşımı olarak kayıtlara geçmişti. Sıradaki hedef dünya rekoru amacıyla atılan yumurta fotoğrafını geçmekti.

Önceki sporcu için rekor yaklaşık 42 milyon beğeni toplayan Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası öncesi Messi ile satranç oynadığı unutulmaz fotoğrafa aitti.

Messi, Dünya Kupası zaferiyle Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaştı.

Yumurtayı da geçti
Öte yandan 2019'un başlarında world_record_egg isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir yumurta fotoğrafı Instagram'ın en çok beğeni alan görseliydi.

Bu gönderide beğenilerin azalması ve Messi'nin şampiyonluk görselinin artmasıyla bu rekor da artık Arjantinli efsane futbolcuya ait oldu.

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